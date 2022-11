Le Qatar mise sur le padel, dans le sillage des frères Alkuwari

Il n'y a pas que le foot au Qatar: organisation des Mondiaux en 2021, lancement d'un nouveau circuit professionnel avec une étape à Doha en 2022, l'émirat investit dans le nouveau sport de raquette en vogue, le padel, importé par les frères Alkuwari.

Avec des centaines de courts dans des parcs publics, des centres commerciaux, des hôtels, chez des particuliers, au sommet de tours et jusqu'aux frontières du désert, difficile de passer à côté de l'engouement pour le padel de l'hôte de la Coupe du monde de football (20 nov-18 déc).

Le padel, dérivé du tennis qui se pratique en binôme sur un court (ou "piste") plus petit et cloisonné par quatre vitres qui servent aux rebonds des balles, "est le sport qui grandit le plus vite" dans le pays, assurait Mohammed Saadon Alkuwari à l'AFP en juin depuis Padel In, le club qu'il a fondé avec son frère Khalid.

"Rien que chez Padel In, nous avons plus de 24.000 joueurs et je crois qu'il y a, dans le pays, entre 70.000 et 100.000 paires (de joueurs)" pour un peu moins de 3 millions d'habitants, estimait l'entrepreneur, également membre de l'équipe nationale, qui dispute les Mondiaux à Dubaï cette semaine.

"Situation exceptionnelle", alors que les Qataris représentent à peine plus de 10% de la population de l'émirat, ils sont plus de 85% des joueurs, selon l'ancien joueur de tennis, qui a découvert le padel en 2016 à Dubaï.

- "Être les premiers dans cette région" -

Comme la précédente, l'édition 2022 des Mondiaux devait se tenir au Qatar du 31 octobre au 5 novembre mais elle a été déplacée "pour cause de force majeure". D'abord qualifié d'office en tant qu'organisateur, le pays a finalement été invité dans le tableau masculin.

L'an passé, Alkuwari et ses équipiers, dont ses frères Khalid et Abdulaziz, avaient réalisé leur objectif d'être parmi les 16 qualifiés, avant de terminer à la dernière place.

Cette année, face aux favoris espagnols, argentins et brésiliens ou encore à l'Egypte et aux Emirats arabes unis, "on essayera d'être dans le Top 10", promet Mohammed Saadon Alkuwari, après avoir remporté fin mai la médaille d'or par équipes des Jeux du Golfe Persique.

"C'est très important pour nous d'être les premiers dans cette région où ce sport se développe très rapidement", clame le 159e mondial et meilleur joueur arabe et asiatique.

Autre marque de l'intérêt du riche producteur de gaz naturel pour cette discipline en plein essor, son fonds d'investissement Qatar Sports Investments (QSI), dirigé par le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, a lancé cette année son propre circuit professionnel, Premier Padel.

- "Investissement rentable" -

Créé à la fin des années 1960 au Mexique, le padel a fait une entrée remarquée au Qatar en 2017.

Dans la capitale, deux courts ont poussé sur le parking du Qatar Sports Club à l'initiative de Khalid Saadon Alkuwari. Son frère Mohammed se souvient qu'à l'été, "il n'y avait quasiment aucun créneau pour jouer", malgré des températures tutoyant les 50 degrés.

"Notre famille a contribué à faire grandir ce sport" et à "construire une communauté", revendique-t-il. Également présentateur pour la chaîne beIN SPORTS, Mohammed a utilisé sa notoriété sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa nouvelle discipline.

"Nous avons vu le potentiel (...) sur le plan des affaires comme sur le plan sportif", explique-t-il. "On a commencé à s'entraîner et on a joué en Extrême-Orient, en Amérique, en Europe. En nous voyant, les gens se sont mis à prendre le sport au sérieux, puis à venir jouer aussi".

Mais, comme ailleurs, c'est avec la pandémie de coronavirus que le succès est devenu vertigineux, remarque-t-il.

"C'est un sport très social, très amusant, facile à apprendre et auquel vous progressez très vite", analyse le sportif. C'est aussi un investissement rentable, ajoute l'entrepreneur: "un terrain de tennis peut contenir trois courts de padel, donc certains se sont convertis".