Le rappeur Ice Cube s'en prend (lui aussi) à Donald Trump

Le célèbre rappeur américain Ice Cube, un pionnier du gangsta rap à la plume bien trempée, a sorti un nouveau morceau vendredi dans lequel il s'en prend à Donald Trump, cible préférée des rappeurs américains.

Le morceau, intitulé "Arrêtez le président" ("Arrest the President" en VO), ne nomme pas directement Donald Trump, mais le doute n'est pas permis.

"Arrêtez le président, vous avez les preuves", rappe-t-il, ajoutant que ce dernier "fait partie des renseignements russes".

"Est-ce que vous savez que l'orange était le nouveau blanc", continue-t-il, en référence au teint souvent moqué du Trump et à la série télévisée "Orange is the New Black".

Le morceau est un extrait du nouvel album d'Ice Cube, qui sortira le 7 décembre.

Pionnier du gangsta rap avec le groupe N.W.A. à la fin des années 1980, l'artiste de 49 ans, habitué des polémiques, a toujours véhiculé des messages sociétaux et politiques dans ses morceaux.

Avant les élections de mi-mandat du 6 novembre, il avait notamment appelé ses fans à exercer leur droit de vote.

Le natif de Los Angeles rejoint la longue liste de rappeurs - de Jay-Z à Eminem - qui critiquent avec véhémence le président républicain et sa politique.

Une autre légende du gangtsa rap, Snoop Dogg, ami de longue date d'Ice Cube, s'est ainsi filmé cette semaine devant la Maison Blanche, fumant un joint et insultant le président.