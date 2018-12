Le rappeur Pitbull laisse son empreinte sur Hollywood Boulevard

Le rappeur américain d'origine cubaine Pitbull a laissé vendredi sa trace à Hollywood, posant pour la postérité l'empreinte de ses mains et de ses pieds dans le ciment au Chinese Theatre, l'une des salles de cinéma historiques de Hollywood Boulevard.

Pitbull, de son vrai nom Armando Pérez, participait à la cérémonie aux côtés de l'acteur John Travolta et de sa famille, à laquelle il a dédié cette récompense.

"Je ne serais pas là sans ma grand-mère, ma tante, ma maman cette super-héroïne. A mon père et à toute ma famille qui s'est battue pour que je puisse naître ici aux Etats-Unis", a lancé le chanteur, âgé de 37 ans.

Cette cérémonie coïncidait avec la sortie d'une chanson du rappeur pour la bande originale du film "Aquaman", une version du tube "Africa" de Toto intitulée "Ocean to Ocean".

Les traces de Pitbull ne resteront toutefois pas à Hollywood: elles seront transportées dans une succursale du Chinese Theatre qui va ouvrir à San Diego, à environ 200 km au sud de Los Angeles.

Pitbull s'est tourné vers le rap après avoir terminé le lycée, et a depuis connu une ascension fulgurante, en vendant plus de 70 millions de singles et six millions d'albums. Ses clips ont été vus plus de 10 milliards de fois sur la plateforme Youtube.

Le rappeur avait été choisi par la Fédération Internationale de Football (Fifa) et la maison de disques Sony Records pour écrire et enregistrer l'hymne officiel de la Coupe du Monde 2014, avec Jennifer Lopez et Claudia Leitte: "We are One (Ole Ola)".