Le référendum sur le nom en Macédoine aura lieu "probablement fin septembre"

(Belga) Le référendum prévu en Macédoine sur l'accord pour rebaptiser ce pays en "République de Macédoine du nord" aura lieu "probablement fin septembre", a indiqué jeudi soir Zoran Zaev, Premier ministre de ce petit pays des Balkans.

Interrogé sur la date probable du référendum lors d'un entretien à la télévision publique grecque Ert, Zoran Zaev a répondu qu'il "aurait probablement lieu fin septembre", entre le 23 et le 7 octobre. "J'espère que le résultat sera positif" et que d'ici "le 15 janvier" 2019 la procédure pour valider l'accord sera achevée, a souligné le Premier ministre macédonien, artisan avec son homologue grec Alexis Tsipras de cet accord visant à mettre fin à un vieux litige entre les deux voisins. Toutefois, le résultat du référendum reste incertain actuellement car l'opposition de droite nationaliste en Macédoine, hostile à tout compromis avec Athènes, devrait appeler à voter "non" au référendum. Jeudi après-midi, le Parlement macédonien a répété son vote ratifiant l'accord conclu mi-juin avec la Grèce. En cas de résultat positif au référendum, une révision constitutionnelle devra être validée par le Parlement, mais à la majorité des deux tiers. Or le gouvernement dirigé par le social-démocrate Zoran Zaev ne dispose pas de cette majorité. (Belga)