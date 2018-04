Syrie: le régime progresse dans un bastion de l'EI à Damas

Les forces du régime syrien de Bachar al-Assad ont progressé vendredi dans certains quartiers du dernier bastion de l'organisation jihadiste Etat islamique (EI) dans la périphérie sud de Damas, ont annoncé les médias d'Etat.

Après avoir repris aux rebelles la région de la Ghouta orientale le 14 avril, ces forces et leurs alliés se concentrent sur cet ultime réduit de l'EI afin de reprendre le contrôle total de Damas et de ses environs pour la première fois depuis 2012.

Depuis le 19 avril, l'offensive vise les quartiers de Hajar al-Aswad et de Qadam ainsi que l'emblématique camp de Yarmouk, où sont retranchés les derniers jihadistes. De violents combats au sol s'y déroulent également.

"Les unités de l'armée, appuyées par l'aviation et l'artillerie, ont avancé sur de nombreux axes" dans le sud de Damas, notamment à Hajar al-Aswad, "après avoir percé les défenses terroristes", a affirmé l'agence de presse Sana, reprenant la terminologie du régime pour désigner rebelles et jihadistes.

Sana a fait état de "lourdes pertes humaines et matérielles" chez les jihadistes.

La télévision d'Etat a fait également état d'une progression des troupes du régime à Hajar al-Aswad, coupant des "routes d'approvisionnement" de l'EI.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), ONG basée au Royaume-Uni mais disposant d'un vaste réseau de sources dans la Syrie en guerre, les troupes du régime ont pris le contrôle "de bâtiments et de rues à Hajar al-Aswad et Qadam après avoir attaqué ces quartiers à l'aube".

Elles étaient engagées en début de journée dans de violents combats avec les jihadistes, a précisé le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane, ajoutant que de lourdes frappes aériennes visaient la périphérie de Hajar al-Aswad, Qadam et Yarmouk.

Au moins 74 prorégime, 59 jihadistes et 19 civils ont été tués depuis huit jours dans les combats et bombardements, selon l'OSDH.

Déclenché en 2011, le conflit en Syrie, qui s'est complexifié au fil des ans avec l'implication de groupes jihadistes et de puissances étrangères, a fait plus de 350.000 morts et jeté à la rue des millions de personnes.