Le régime syrien va permettre aux civils de sortir de la région d'Idleb

(Belga) Le régime syrien a annoncé jeudi l'ouverture d'un corridor pour permettre aux civils qui le souhaitent de quitter la région d'Idleb, en proie à des combats entre forces prorégime d'un côté et djihadistes et rebelles de l'autre, a indiqué l'agence officielle SANA.

A la faveur de bombardements aériens et à l'artillerie, les forces loyales au régime, soutenues militairement par l'allié russe, ont réussi à avancer dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays en guerre, dominée par les jihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS) et abritant des groupes rebelles. Près de 900 civils ont été tués depuis le début en avril de la campagne militaire du régime de Bachar al-Assad contre cette province ainsi que contre des secteurs de celles voisines d'Alep, de Hama et de Lattaquié, également aux mains de HTS (ex-branche syrienne d'Al-Qaïda), selon une ONG. Et plus de 400.000 personnes ont été déplacées par les violences dans cette région, d'après l'ONU. "La République syrienne annonce l'ouverture d'un corridor humanitaire dans la région de Sourane, dans le nord de la province de Hama, pour permettre aux citoyens désirant de sortir des régions sous contrôle des terroristes dans le nord de Hama et le sud d'Idleb, de le faire", ont indiqué les Affaires étrangères à Damas, citées par Sana. La veille, les forces du régime ont repris la ville stratégique de Khan Cheikhoun dans le sud de la province d'Idleb. Jihadistes et rebelles s'étaient retirés de Khan Cheikhoun ainsi que de secteurs voisins dans le nord de la province de Hama face à l'avancée du régime. Le régime Assad, avec l'aide de la Russie, de l'Iran et du Hezbollah libanais, a reconquis la majeure partie du territoire syrien. Les présidents russe, iranien et turc se réuniront d'ailleurs à Ankara le 16 septembre pour un sommet consacré à la Syrie. Déclenchée en 2011 après la répression par le régime de manifestations prodémocratie, la guerre a fait plus de 370.000 morts et déplacé des millions de personnes. (Belga)