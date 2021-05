Le réseau conservateur Parler de nouveau téléchargeable sur iPhone

Plus de quatre mois après avoir été interdit de la plateforme de téléchargements d'applications d'Apple, le réseau social Parler, prisé des conservateurs américains et des proches de Donald Trump, esOlivier DOULIERY

Plus de quatre mois après avoir été interdit de la plateforme de téléchargements d'applications d'Apple, le réseau social Parler, prisé des conservateurs américains et des proches de Donald Trump, est de nouveau accessible sur l'App Store depuis lundi.

Parler avait été banni le 9 janvier par le groupe californien qui l'accusait d'avoir laissé se propager des messages d'incitation à la haine et à la violence lors de l'invasion du Capitole à Washington, le 6 janvier.

Une foule de partisans de M. Trump avait alors envahi le siège du Congrès américain pour protester contre la certification de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle de novembre 2020.

La ré-autorisation de Parler avait été confirmée par Apple le mois dernier, la marque à la pomme ayant alors indiqué que le réseau social avait "proposé des mises à jour en termes de modération des contenus".

Pour sa part, Parler a affirmé lundi avoir fourni "des preuves irréfutables au Congrès et au grand public que, au regard de ses efforts pour avertir les agences de maintien de l'ordre des graves menaces et des incitations à la violence avant le 6 janvier, la mise au pilori et l'interdiction de Parler étaient profondément injustes".

Avant son éviction des boutiques en ligne d'Apple et de Google, Parler, qui se qualifie de "réseau social impartial" et de vrai défenseur de la liberté d'expression, revendiquait plus de 20 millions d'utilisateurs.

Selon le Washington Post, la nouvelle version de l'application disponible sur l'App Store utilise des outils d'intelligence artificielle pour filtrer des contenus à caractère haineux. Ces publications restent cependant visibles en dehors d'iOS, le système d'exploitation mobile d'Apple, affirme le quotidien américain: les membres du réseau peuvent les voir sur le site internet de Parler ou sur l'application téléchargée depuis d'autres plateformes que celle d'Apple.

Interrogé à ce sujet par l'AFP, Parler n'a pas confirmé ces informations.

L'entreprise a par ailleurs annoncé lundi que George Farmer, son actuel directeur de l'exploitation, allait devenir directeur général en remplacement de Mark Meckler.

Dans un communiqué, M. Farmer a affirmé que "Parler a commencé comme une petite start-up, qui différait de ses rivales de la Big Tech grâce à son engagement pour le libre marché des idées dans la pure tradition du Premier Amendement" de la Constitution américaine qui protège la liberté d'expression.