Le retrait américain de Syrie sera mené à un "rythme adapté"

(Belga) Le retrait controversé des troupes américaines de Syrie sera mené à un "rythme adapté", a assuré lundi matin le président Donald Trump, qui a échangé sur le sujet avec son homologue français Emmanuel Macron.

"Nous quitterons (la Syrie) à un rythme adapté tout en continuant en même temps à combattre l'EI et à faire ce qui est prudent et nécessaire pour tout le reste", a tweeté le président américain. L'annonce le 19 décembre du retrait d'environ 2.000 soldats américains combattant le groupe Etat islamique (EI) en Syrie a suscité l'inquiétude des alliés des Américains. "Je regrette très profondément la décision prise (...) Un allié se doit d'être fiable, de se coordonner avec ses autres alliés", avait notamment réagi le président français Emmanuel Macron, avec lequel Donald Trump a échangé lundi par téléphone. "Les deux dirigeants ont évoqué la situation en Syrie, notamment l'engagement des Etats-Unis et de la France à détruire l'EI, ainsi que les plans pour un retrait solide, réfléchi et coordonné des troupes américaines de Syrie", a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué. "J'ai parlé avec les Français", a par ailleurs déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo à bord de l'avion le conduisant pour une tournée marathon au Moyen-Orient. "Nous ferons en sorte de répondre aux inquiétudes qu'ils pourraient avoir. Tout le monde comprend ce que font les Etats-Unis", a-t-il dit à la presse en début de soirée. (Belga)