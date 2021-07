Le retrait des troupes américaines d'Afghanistan "sera achevé le 31 août"

(Belga) Le président américain Joe Biden a déclaré jeudi que le retrait des troupes américaines d'Afghanistan serait "achevé le 31 août", et assuré que la prise de contrôle du pays par les talibans n'était "pas inévitable".

Le démocrate a souligné que les Américains avaient "atteint leurs objectifs" dans le pays, à savoir lutter contre la menace terroriste. "Ce n'est pas inévitable", a-t-il dit en réponse à une question sur une possible victoire des talibans, qui multiplient les offensives militaires dans le pays. Joe Biden a aussi assuré que les autorités afghanes avaient "la capacité" d'assurer la continuité du gouvernement. Aux journalistes qui lui demandaient si ses propres services de renseignement avaient prévu l'effondrement du gouvernement afghan, Joe Biden a répondu catégoriquement: "Cela n'est pas vrai". "La probabilité qu'il n'y aura qu'un gouvernement uni en Afghanistan contrôlant tout le pays est hautement invraisemblable", a-t-il toutefois précisé. Joe Biden a promis que le soutien américain au peuple afghan allait "perdurer" malgré le retrait des troupes, déjà accompli à 90%. Les Etats-Unis ne sont pas intervenus en Afghanistan il y a vingt ans "pour construire une nation", a-t-il précisé, affirmant qu'il s'agissait là de "la responsabilité" des Afghans eux-mêmes. "Je n'enverrai pas une autre génération d'Américains combattre en Afghanistan", a-t-il martelé. "Nous mettons fin à la plus longue guerre de l'Amérique mais nous honorerons pour toujours le courage de ceux qui ont servi là-bas" Le président s'est aussi adressé directement aux interprètes de l'armée américaine, qui risquent des représailles pour avoir aidé les forces étrangères: "Il y a une place pour vous" aux Etats-Unis, leur a-t-il promis. Quelque 18.000 Afghans, interprètes, chauffeurs ou sous-traitants, attendent de savoir s'ils pourront s'installer aux Etats-Unis. Le traitement de ces dossiers peut d'ordinaire prendre des années. Des combats entre talibans et forces afghanes ont fait rage jeudi pour le deuxième jour consécutif dans le nord-ouest de l'Afghanistan, où les talibans mènent leur première offensive contre une capitale provinciale depuis le début de la dernière phase du retrait des troupes américaines. (Belga)