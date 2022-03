Le Roi en visite auprès d'Ukrainiens arrivés à Bruxelles

(Belga) "Tous les Belges sont très attristés par ce qui se passe en Ukraine", a assuré le roi Philippe mercredi, en visite dans un centre d'accueil de personnes fuyant la guerre, à Molenbeek-Saint-Jean. Accompagné de la Reine et du secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Sammy Mahdi, le souverain a pris le temps de rencontrer des réfugiés ukrainiens et des collaborateurs du centre.

Ce centre de crise a été installé dans une ancienne maison de repos, le Home Sebrechts. Il accueille depuis quelques jours des personnes fuyant l'Ukraine, qui ont été s'enregistrer au boulevard de Waterloo mais n'ont pas de logement. C'est un "centre buffer", comme l'a décrit Sammy Mahdi. Ceux qui en ont besoin y logent quelques jours avant d'être répartis dans les différentes villes et communes du pays, ajoute-t-il. Avant de bénéficier d'un état des lieux de la part du secrétaire d'Etat, de Fedasil et de l'Office des étrangers, le Roi a communiqué un bref message. "Nous sommes impressionnés par tout ce que vous faites et réalisons que nous ne sommes qu'au début d'un long chemin", a-t-il indiqué. Des personnes ukrainiennes, présentes en Belgique depuis quelques jours seulement, ont manifesté leur surprise. "C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée ces derniers temps. Nous avons connu l'horreur et la peur, mais ceci est un très beau geste du Roi et de la Reine", a témoigné Alexandra Murashko. "Même si je suis plus âgée que la Reine, j'ai eu l'impression d'être rassurée et accueillie comme par ma propre mère. J'ai senti qu'elle était vraiment préoccupée. Ce qu'elle a dit réchauffe le cœur", explique quant à elle Zvierievo Kapitolina. (Belga)