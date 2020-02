Le Roi et la Reine s'envolent pour New York

(Belga) Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont envolés lundi après-midi de la base de Melsbroek à destination de New York. Le souverain s'exprimera mercredi à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la présidence belge du Conseil de sécurité.

L'avion du gouvernement a décollé à 14h30. A son bord se trouvent notamment, outre le couple royal, 18 journalistes ainsi que 31 musiciens de la Chapelle musicale reine Elisabeth. Ces derniers, parmi lesquels figure entre autres le violoniste Lorenzo Gatto, livreront mardi soir un concert dans la somptueuse Morgan Library, en plein coeur de Manhattan. Le Roi et la Reine se rendront auparavant, dans l'après-midi, au mémorial de l'attentat du 11 septembre 2001. Ils y seront accompagnés de quatre policiers belges qui étaient en première ligne lors des événements du 22 mars 2016 à Bruxelles. Le lendemain, le souverain rejoindra le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin aux Nations Unies, dont le Conseil de sécurité est présidé par la Belgique durant le mois de février. Le roi Philippe et le chef de la diplomatie évoqueront à la tribune le thème de la protection des enfants dans les conflits armés. Dans la foulée, à l'occasion de la journée internationale dédiée à la problématique, le couple royal visitera une exposition photographique consacrée au sort des enfants enlevés dans les années nonante par l'Armée de résistance du Seigneur, en Afrique centrale. Les souverains achèveront leur séjour new-yorkais par un passage par le prestigieux Broadway Theatre, où une énième version de la comédie musicale "West Side Story" est à l'affiche. Celle-ci a cependant la particularité d'avoir un fort accent belge, Ivo van Hove et Anne Teresa De Keersmaeker en assurant respectivement la direction et la chorégraphie. (Belga)