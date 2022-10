Le roi Philippe adresse un message de solidarité à la Lituanie et aux autres pays baltes

(Belga) Le roi Philippe s'est exprimé lundi lors du premier jour de la visite d'État en Lituanie. Le souverain a souligné qu'à la suite de l'agression russe en Ukraine, il était plus important que jamais d'adresser un message de solidarité aux pays situés à l'est des frontières de l'Union européenne et de l'Otan.

Cette visite d'État intervient dans un contexte marquant le centenaire du début des relations diplomatiques entre Belges et Lituaniens. Après une rencontre entre les délégations de chaque pays, le roi Philippe a insisté sur les bonnes relations entre les deux nations, avant d'aborder la problématique de la guerre en Ukraine. "L'agression russe contre l'Ukraine nous a fait entrer dans une nouvelle ère. Une période qui nous remémore les côtés les plus sombres de l'histoire de notre continent. Je ne peux que m'imaginer que cela ravive également des souvenirs douloureux en Lituanie", a déclaré le souverain. "Le message de solidarité des membres de l'Union européenne et de l'Otan, en particulier envers les nations de l'Est, est plus important que jamais", a assuré le roi Philippe. Celui-ci a d'ailleurs rappelé que les troupes armées belges et lituaniennes collaboraient déjà bien avant le conflit ukrainien. "Depuis déjà deux décennies, la Belgique prend part à des missions de l'Otan sur le territoire lituanien. Cette longue coopération fait aujourd'hui ses preuves", a indiqué le monarque. Le roi Philippe en a profité pour exprimer toute sa solidarité aux Ukrainiens "et leur droit légitime à défendre l'intégrité de leur territoire". "Ce conflit irresponsable, ciblant les civils, a déjà causé trop de souffrances", a-t-il conclu. (Belga)