Le roi Philippe buteur en hockey sur glace

(Belga) Le couple royal a entamé vendredi sa dernière journée de travail à l'occasion de la visite d'Etat au Canada. Lors d'une rencontre dans une école, Philippe et Mathilde sont montés sur la patinoire extérieure. Le souverain a réussi à marquer deux buts lors une courte démonstration de hockey sur glace.

Philippe et Mathilde n'ont pas chaussé de patins, mais ils ont pu voir la démonstration des écoliers depuis un tapis rouge. Le Souverain a ensuite tenté lui-même de marquer un but. Après une explication de l'ancien joueur Steve Bégin, le Roi y est parvenu à deux reprises. Le couple royal a enfin reçu quelques cadeaux en lien avec le hockey, dont quatre maillots floqués du nom de leurs quatre enfants. "La patinoire a été construite par le club des 'Canadiens de Montréal', a expliqué François Martindale, responsable de la patinoire de ce club qui évolue dans la Ligue Nord-Américaine de hockey NHL. Elle appartient à l'école Le Carignan et est située dans une zone défavorisée de Montréal. À leur arrivée à l'école, le Roi et la Reine avaient été reçus par un chœur d'enfants. La délégation rentrera en Belgique samedi. (Belga)