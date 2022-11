Le Royaume-Uni, "fondement de l'Otan" pour des générations, assure Rishi Sunak

(Belga) Le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak a promis mardi que le Royaume-Uni resterait "un fondement de l'Otan pour des générations" et a annoncé de nouvelles aides pour l'armée ukrainienne, avant de recevoir le patron de l'Alliance atlantique.

Jens Stoltenberg sera mercredi le premier dirigeant international reçu à Downing Street par le chef de gouvernement conservateur depuis sa prise de fonction fin octobre. Selon les services du Premier ministre, ils discuteront du soutien à l'Ukraine face à la Russie et de la modernisation de l'Otan. "Je suis déterminé à ce que le Royaume-Uni reste un fondement de l'Otan pour des générations à venir", a déclaré M. Sunak dans un communiqué. "Mais face aux défis futurs, nous devons évoluer en tant qu'Alliance pour nous montrer à la hauteur, et rester en avance, de la menace de nos adversaires. Nous devons également continuer à soutenir le peuple ukrainien dans sa résistance à la brutalité de (Vladimir) Poutine". Le Royaume-Uni a été l'un des plus forts soutiens de Kiev face à l'invasion russe et Rishi Sunak s'est déjà engagé à poursuivre sur cette voie. Il a annoncé mardi soir l'envoi à l'armée ukrainienne de 12.000 kits supplémentaires pour faire face au grand froid et 150 tentes chauffées en préparation de l'hiver. (Belga)