Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo est à Bagdad

(Belga) Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo est arrivé mardi à Bagdad pour une visite qui n'avait pas été annoncée au cours de laquelle il doit rencontrer le Premier ministre Adel Abdel Mahdi, a indiqué une source au gouvernement irakien.

M. Pompeo a annoncé plus tôt l'annulation de sa visite à Berlin en raison de "questions urgentes" à régler, selon son porte-parole. Sa visite en Irak intervient alors Washington cherche à renforcer la pression sur l'Iran, pays voisin de l'Irak, en annonçant avoir dépêché des bombardiers dans le Golfe et déployé un porte-avions et son groupe aéronaval. (Belga)