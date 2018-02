Le secteur humanitaire ébranlé par le scandale Oxfam: 24 cas de harcèlement ou d'abus sexuels l'année dernière chez Médecins sans frontières

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) a annoncé mercredi avoir été confrontée à vingt-quatre cas de harcèlement ou d'abus sexuels en 2017 au sein de son organisation, alors que des accusations de viols visant des employés d'Oxfam secouent le milieu humanitaire.



Sur 146 plaintes ou alertes reçues par la direction de l'organisation qui compte 40.000 employés permanents dans le monde, "40 cas ont été identifiés comme des cas d'abus ou de harcèlement au terme d'une investigation interne. Sur ces 40 cas, 24 étaient des cas de harcèlement ou d'abus sexuel", a déclaré MSF dans un communiqué.



Sur ces 24 cas, 19 personnes ont été licenciées, a ajouté l'organisation. "Dans les autres cas, les employés ont été sanctionnés par des mesures disciplinaires ou des suspensions", précise le communiqué.



Selon MSF, les 24 cas signalés n'incluent toutefois pas "les cas directement gérés par les équipes sur le terrain et non signalés au siège" opérationnel à Paris. Le nombre effectif de cas de harcèlement ou d'abus sexuels peut donc être potentiellement plus élevé.



"Bien que les signalements d'abus soient en augmentation régulière, MSF est consciente que les abus en son sein sont sous-rapportés", reconnaît l'association.



MSF dévoile ces chiffres au moment où le secteur humanitaire est secoué par une onde de choc provoquée par des révélations sur l'ONG britannique Oxfam.



Plusieurs employés de la puissante confédération d'une vingtaine d'ONG présentes dans plus de 90 pays sont accusés de viols au cours de missions humanitaires au Soudan du Sud, d'abus sexuels au Liberia et d'avoir, entre autres, fait appel à des prostituées à Haïti, ainsi qu'au Tchad.



Médecins sans frontières est une association médicale humanitaire internationale, créée en 1971 à Paris par des médecins et des journalistes. Elle intervient dans les zones touchées par des conflits, épidémies ou catastrophes naturelles.



L'association, qui assure son indépendance en tirant ses ressources quasi exclusivement de dons privés est présente dans 71 pays et notamment en Irak, au Yémen, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud.



L'association a reçu le prix Nobel de la Paix en 1999.