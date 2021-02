Le Sénat américain autorise la poursuite du procès en destitution de Trump: 6 républicains ont rejoint les démocrates

Le Sénat américain a voté par 56 voix pour et 44 contre la poursuite du procès en destitution de l'ancien président républicain Donald Trump mardi. Il s'agit de la deuxième procédure de destitution qui vise de magnat de l'immobilier.

Six élus républicains ont rejoint les rangs démocrates pour confirmer que le procès était conforme à la Constitution et pouvait se poursuivre. Toutefois, les démocrates nécessiteront l'appui d'au moins 17 républicains ultérieurement pour atteindre la majorité des deux-tiers nécessaire à l'aboutissement de la procédure de l'ancien président qui est désormais un simple citoyen. Vivant désormais en Floride, le milliardaire ne témoignera pas. Et il fait peu de doute qu'il sera, à son terme, acquitté grâce au soutien encore fort chez les républicains.

Les procureurs démocrates sont apparus d'emblée décidés à remettre en mémoire des 100 sénateurs qui font office de jurés mais aussi, au-delà, des Américains, la violence de cette journée du 6 janvier qui s'est soldée par des morts et restera dans l'Histoire. Accusé "d'incitation à l'insurrection", Donald Trump s'est rendu coupable "d'un délit constitutionnel effroyable", a lancé le chef des "procureurs" démocrates, Jamie Raskin, dans le même hémicycle du Sénat où s'étaient précipités les manifestants pro-Trump le jour de la certification des résultats de l'élection présidentielle.

Ce procès, une "instrumentalisation politique", va "déchirer" les Etats-Unis, a rétorqué un avocat du 45e président des Etats-Unis, David Schoen. Car "de nombreux Américains le voient pour ce que c'est: une tentative par un groupe de politiciens d'écarter Donald Trump de la vie politique".

Le procès reprendra mercredi à midi avec l'exposé des faits, chaque partie disposant de seize heures.