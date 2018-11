Le Sénat américain vote contre la suspension de ventes d'armes au Bahreïn

(Belga) Les sénateurs américains ont rejeté jeudi une résolution qui cherchait à bloquer 300 millions de dollars de ventes d'armes au Bahreïn à cause de son implication dans le guerre au Yémen.

Les élus ont justifié ce rejet par l'importance stratégique et militaire du petit royaume, allié des Etats-Unis. Fervent critique de la guerre au Yémen, le sénateur libertarien Rand Paul avait proposé cette initiative, qui a finalement été rejetée par 77 voix contre 21. Rand Paul a dénoncé la participation du Bahreïn dans la coalition militaire menée par l'Arabie saoudite au Yémen. "Je dis simplement que nous devons bloquer une vente d'armes pour signaler que nous n'allons plus tolérer la guerre au Yémen, que nous n'allons plus vendre d'armes à des pays qui combattent dans cette guerre au Yémen, que cette guerre doit cesser", a-t-il déclaré au Sénat. Il a plus tard déploré l'échec de sa résolution. Plusieurs influents sénateurs, dont les chefs républicain et démocrate de la puissante commission des Affaires étrangères, Bob Corker et Bob Menendez, ont justifié leur rejet en expliquant que cette suspension serait mal ciblée contre le Bahreïn, précieux allié des Etats-Unis dans le Golfe qui abrite la Ve Flotte de la marine américaine et près de 7.800 militaires américains. "Sa volonté d'abriter nos forces navales place en outre le Bahreïn face à un risque plus élevée d'attaques de la part de l'Iran et de groupes terroristes qui veulent frapper les Etats-Unis", a déclaré le sénateur démocrate Bob Menendez. Ce dernier soutient en revanche la suspension d'une vente d'armes à l'Arabie saoudite, également défendue par Rand Paul. (Belga)