Le "shutdown" du gouvernement des Etats-Unis devient le plus long de leur histoire

(Belga) Le "shutdown" qui paralyse une partie des administrations fédérales du gouvernement américain est devenu le plus long dans l'histoire des Etats-Unis dans la nuit de vendredi à samedi, en entrant dans son 22e jour.

Cet arrêt partiel du fonctionnement des autorités fédérales, qui a commencé le 22 décembre, dépasse désormais les 21 jours de "shutdown" sous la présidence de Bill Clinton en 1996. Pour la première fois vendredi, depuis le début du "shutdown", les 800.000 fonctionnaires fédéraux américains concernés n'ont pas touché leur salaire. Aucun compromis ne semble en vue entre le fantasque président Donald Trump, qui réclame 5,7 milliards de dollars pour tenir sa promesse de campagne de construction d'un mur anti-migrants à la frontière avec le Mexique, et l'opposition démocrate au Congrès, qui refuse de débloquer des fonds pour un mur jugé "immoral", coûteux et inefficace pour lutter contre l'immigration clandestine. Le record du "shutdown" le plus long de l'histoire américaine était, jusque vendredi minuit, de 21 jours en 1995-1996 sous Bill Clinton. (Belga)