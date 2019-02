Le site monarchie.be revu après une "inexactitude" dans la biographie de Léopold II

(Belga) Les textes figurant sur le site monarchie.be vont être adaptés en raison d'une "inexactitude" dans la notice biographique de Léopold II, selon les mots du porte-parole du Palais royal. Il est en effet précisé dans la biographie du monarque que la Conférence internationale de Bruxelles de 1890 avait condamné la pratique de l'esclavage. "Ce devrait plutôt être le commerce des esclaves, explique Francis Sobry. "L'esclavage n'a été condamné que bien plus tard, en 1926."

Le porte-parole ajoute que bien qu'il s'agisse d'une période importante dans la vie du souverain, "l'idée n'est certainement pas d'y substituer un texte relatif à la colonisation du Congo et le rôle joué par notre pays en la matière". Cette "inexactitude" est l'occasion, selon le porte-parole, d'analyser le site afin de voir si d'autres éléments devraient être adaptés. Quant à la question soulevée sur la nécessité pour le Royaume de présenter des excuses après la parution d'un rapport critique des Nations unies sur le rôle joué par la Belgique lors de la colonisation du Congo et sur la manière dont notre pays aborde aujourd'hui la question, le porte-parole n'a pas voulu faire de commentaire et a renvoyé pour cela au ministère des Affaires étrangères. Le Palais n'a pas non plus voulu commenter la possibilité d'utiliser les revenus de la Donation royale pour payer des réparations au Congo. (Belga)