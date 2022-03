Le sort d'une petite fille disparue résolu plus de 60 ans après son enlèvement grâce à un échantillon d'ADN

C'est un "Cold Case" qui a été résolu 60 ans après les faits grâce à la science. En juillet 1960, le corps d'un enfant a été retrouvé par un randonneur dans une région reculée de l'état de l'Arizona aux Etats-Unis. Grâce à la technologie de l'ADN, les enquêteurs ont finalement pu l'identifier comme étant la petite Sharon Lee Gallegos, âgée de 4 ans. La petite fille avait disparu quelques jours plus tôt alors qu'elle jouait avec d'autres enfants dans l'arrière cour de ses grands-parents dont l'habitation était située au Nouveau-Mexique. Des témoins avaient vu une femme s'approcher de l'enfant et partir dans une berline avec d'autres adultes.

Le 8 décembre 1960, les autorités de l'état de l'Arizona ont rapporté qu'il y avait "certaines spéculations" selon lesquelles la fillette trouvée dans le désert et Sharon Gallegos étaient la même personne, mais l'âge de l'enfant retrouvé en Arizona avait été estimé à plus de 4 ans et les vêtements, ne correspondaient pas à ceux de sa disparition.

L'enfant retrouvé en Arizona avait été étiqueté "enfant de sexe féminin non identifié" dans un rapport du coroner de 1960 et "Jane Yavapai Doe" sur des affiches d'enfants disparus. Elle avait été surnommée "Little Miss Nobody".

"La petite fille non identifiée qui a conquis le cœur du comté de Yavapai en 1960 et qui occupait les esprits des enquêteurs depuis 62 ans retrouve son identité. Elle n'aura plus besoin d'être appelée "Little Miss Nobody", a déclaré le bureau du shérif sur Facebook cette semaine. En effet, le corps de la fillette a été inhumé et l'ADN a été comparé à ceux des proches de la petite Sharon. Il correspond.