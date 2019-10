Le Soudan accepte que de l'aide humanitaire parvienne en zone rebelle

(Belga) Le gouvernement soudanais a autorisé lundi la fourniture d'aide humanitaire aux régions du pays déchirées par la guerre et a renouvelé un cessez-le-feu avec les principaux groupes rebelles lors de pourparlers de paix au Soudan du Sud.

Des responsables de toutes les parties ont déclaré que Khartoum et les groupes avec lesquels il négocie avaient signé une déclaration qui maintiendra la porte ouverte à des négociations entre le nouveau gouvernement du Soudan et les rebelles. "La déclaration politique ouvrira la voie à des négociations politiques et constitue un pas vers une paix juste, globale et définitive au Soudan", a déclaré le général Mohamed Hamdan Daglo, figure clé du gouvernement de transition du Soudan. Des pourparlers sont en cours depuis la semaine dernière à Juba entre le nouveau gouvernement de Khartoum et les rebelles qui ont combattu les forces de l'ex-président Omar el-Béchir au Darfour, dans les États du Nil Bleu et du Kordofan Sud. Les nouvelles autorités de transition, chargées de préparer l'avènement d'un régime civil après l'éviction du président Bachir, se sont engagées à ramener la paix dans ces zones de conflit. Les pourparlers de paix se tiennent à Juba, la capitale du Soudan du Sud, voisin et ancien ennemi qui cherche à mettre fin à sa propre guerre civile - dont le président, Salva Kiir, sert de médiateur. Le Front révolutionnaire du Soudan (SRF), un mouvement qui unit les insurgés ayant combattu le président Béchir et exigé des pourparlers de paix avec les autorités de transition de Khartoum, a déclaré que l'accord de paix conclu à Juba représentait une bonne étape. "La paix est un objectif très stratégique pour nous. La transformation du Soudan repose sur la paix", a déclaré Hedi Idriss Yahia, qui a signé l'accord à Juba lundi au nom du SRF. Khartoum a également accepté d'autoriser l'acheminement d'aide dans les régions marginalisées du Soudan, ravagées par le conflit, où l'accès humanitaire a longtemps été coupé sous le régime du président Bashir, notamment au Darfour, dans les monts Nouba et dans la région du Nil bleu. La semaine dernière, le gouvernement soudanais avait annoncé un "cessez-le-feu permanent" au Darfour (ouest), au Kordofan-Sud (sud) et au Nil Bleu (sud-est), renforçant un cessez-le-feu officieux en place depuis la chute de l'ancien président Omar el-Béchir, destitué par l'armée en avril sous la pression populaire. (Belga)