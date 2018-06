Le Soudan annule ses accords de défense avec la Corée du Nord

(Belga) Le Soudan a annoncé mercredi avoir annulé tous ses accords de défense avec la Corée du Nord, reconnaissant pour la première fois avoir établi de tels liens avec le régime de Pyongyang. Khartoum a également annoncé la création d'un comité pour la mise en oeuvre des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre la Corée du Nord, selon le ministère des Affaires étrangères.

"Les fabricants dans l'industrie de la défense ont annulé tous les contrats conclus avec la Corée du Nord et mis fin à leurs relations directes ou à travers une tierce partie" avec ce pays, a dit le ministère. "Le Soudan a également mis en place un comité qui doit préparer un rapport sur la façon d'appliquer les sanctions internationales imposées par les Nations unies à la Corée du Nord", a-t-il ajouté. Washington a intensifié la pression sur le Soudan pour qu'il rompe tous ses liens avec Pyongyang même si le pays africain n'entretient pas de relations diplomatiques avec la Corée du Nord. L'annonce de mercredi est toutefois une reconnaissance par Khartoum de ses accords en matière de défense conclus avec le régime de Kim Jong Un. Washington a levé en octobre son embargo commercial imposé au Soudan et vieux de plusieurs décennies, mais a maintenu le pays sur sa liste des "Etats soutenant le terrorisme", qui inclut notamment la Corée du Nord, la Syrie et l'Iran. Selon les responsables soudanais, cela empêche le commerce entre banques internationales et soudanaises et freine la reprise économique du pays, confronté à une inflation persistante, une dette élevée et la perte de revenus pétroliers. Début mai, un haut responsable américain avait indiqué, sous le couvert de l'anonymat, que le Soudan devait "mettre fin à tout lien commercial" avec la Corée du Nord avant que des pourparlers puissent commencer pour retirer Khartoum de la liste noire américaine du "terrorisme". En 1997, Washington avait imposé des sanctions au Soudan, accusé de soutenir des groupes militants islamistes. Le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, a vécu au Soudan entre 1992 et 1996. Après des décennies de relations diplomatiques tendues, les relations entre Washington et Khartoum se sont améliorées sous la présidence de Barack Obama, puis avec la levée des sanctions par Donald Trump, l'année dernière. M. Trump a confirmé vendredi la tenue de son sommet historique avec Kim Jong Un le 12 juin à Singapour après avoir reçu à la Maison Blanche son bras droit, porteur d'une lettre personnelle du dirigeant nord-coréen. (Belga)