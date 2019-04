Le Soudan doit rejoindre la Cour pénale internationale

(Belga) Le Soudan doit rejoindre immédiatement la Cour pénale internationale (CPI), qui a émis des mandats d'arrêt pour crimes de guerre et génocide contre son président déchu Omar el-Béchir, a estimé samedi le chef du principal parti d'opposition, Sadek al-Mahdi.

"Il n'y a plus d'objection à répondre à nos demandes (de rejoindre la CPI) et nous devrions la rejoindre immédiatement", a indiqué M. Mahdi à des journalistes. Pour rejoindre ce tribunal chargé de juger les pires violations du droit humanitaire dans le monde et basé à la Haye, le Soudan doit ratifier son traité fondateur, le Statut de Rome en devenant ainsi un "Etat partie". Le Soudan est gouverné par un Conseil militaire de transition depuis qu'Omar el-Béchir a été destitué et arrêté par l'armée le 11 avril sous la pression d'un vaste mouvement de contestation né en décembre. (Belga)