Le spécialiste du jihadisme Hicham al-Hachémi assassiné à Bagdad

Hicham al-Hachémi, spécialiste des mouvements jihadistes dont le groupe Etat islamique (EI), a été assassiné lundi soir devant son domicile à Bagdad, provoquant une vague d'indignation en Irak et au-delà.

Hachémi, père de famille de 47 ans, apparaissait quotidiennement dans les médias locaux ou internationaux pour commenter l'activité des groupes jihadistes, la politique irakienne et les actions des factions armées chiites pro-Iran.

Ce natif de Bagdad, visage rond et crâne rasé, était également consulté par de nombreuses chancelleries et personnalités politiques irakiennes.

Très introduit dans les milieux sunnites comme chiites, mais également parmi les Kurdes --comme le président de l'Irak Barham Saleh dont il était proche--, il a été à plusieurs reprises l'organisateur de rencontres de réconciliation entre différentes factions et personnalités, opposées sur le plan politique ou confessionnel.

Hicham al-Hachémi "est mort et son corps repose à la morgue de l'hôpital", a indiqué le général Saad Maan, directeur de la communication du ministère de l'Intérieur.

Son corps portait les traces de plusieurs balles en divers endroits, a précisé à l'AFP une source médicale.

Un des enquêteurs en charge de l'affaire a indiqué à l'AFP que Hachémi avait été assassiné devant son domicile dans le quartier de Zayyouna, dans l'est de Bagdad.

"Il s'apprêtait à monter dans sa voiture quand trois hommes armés à bord de deux mobylettes ont tiré et l'ont blessé", a-t-il ajouté. "Ils se sont ensuite approchés et lui ont tiré quatre balles à bout portant dans la tête".

- Un homme apprécié -

"Les lâches ont assassiné mon ami et l'un des chercheurs les plus brillants d'Irak, Hicham al-Hachémi, je suis choqué", a tweeté Harith Hasan, lui-même chercheur et aujourd'hui conseiller du Premier ministre Moustafa al-Kazimi.

Sur les réseaux sociaux, les messages de condoléances à sa famille et les éloges pleuvaient, tant à un expert reconnu ayant écrit pour les centres de recherche Chatham House à Londres et le Center for Global Policy à Washington, entre autres, qu'à un homme apprécié pour son humour et sa modestie.

La représentante de l'ONU en Irak Jeanine Hennis-Plasschaert s'est dite "choquée" par cet "assassinat".

"Nous condamnons fermement cet acte lâche et atroce", a-t-elle écrit sur Twitter. "J'appelle le gouvernement à identifier rapidement les auteurs et à les traduire devant la justice".

M. Kazimi a dit "promettre aux auteurs de les retrouver". "Nous ne permettrons pas le retour des assassinats en Irak", a-t-il ajouté dans un communiqué publié en soirée.

Les assassinats de personnalités irakiennes, s'ils ont été légion durant les années de guerre civile de 2006 à 2009, pratiqués tant par les factions chiites que par les jihadistes, sont désormais très rares.

- Cyberharcèlement -

Hachémi avait vigoureusement pris position en faveur de la révolte populaire lancée en octobre dernier qui réclamait une refonte totale du système politique irakien et dénonçait la mainmise iranienne sur Bagdad.

Durant les six mois de contestation, plusieurs dizaines de militants ont été assassinés par des hommes armés, souvent à bord de mobylettes, près de leur domicile. Les autorités continuent d'assurer ne pas pouvoir identifier les auteurs.

En septembre, avant même que n'éclatent les manifestations sans précédent de l'automne, Hachémi avait été menacé de mort avec 13 autres personnalités irakiennes par des groupes en ligne pro-Iran.

Dans une campagne de cyberharcèlement, ils s'en étaient pris à lui et aux autres, les accusant d'être des "collaborateurs", des "traîtres à la patrie", "pro-Israël" et "pro-Américains".

Lundi soir, le Hachd al-Chaabi, coalition de paramilitaires pro-Iran désormais intégrés à l'Etat, ont dénoncé cet assassinat, pointant du doigt les jihadistes.

"Les forces de sécurité doivent retrouver le groupe terroriste qui a assassiné Hicham al-Hachémi, l'un des meilleurs experts de l'EI qui a joué un grand rôle dans la mise en lumière de ses secrets", réclame un communiqué du Hachd.