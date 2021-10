Le sud de la Californie touché par une marée noire: de nombreux poissons et oiseaux retrouvés morts sur la côte

Les autorités américaines tentaient dimanche de contenir un écoulement d'hydrocarbures près des côtes de la Californie, couvrant près de 34 kilomètres carrés et dont les dégâts sur l'environnement se faisaient déjà sentir.



La marée noire aura des "conséquences irréversibles sur l'environnement", a dénoncé une responsable locale, Katrina Foley, de nombreux poissons et oiseaux morts ayant été retrouvés sur la côte. La localité la plus affectée, Huntington Beach, au sud de Los Angeles, a dû annuler le dernier jour d'un spectacle aérien, le Pacific Airshow, afin d'assurer "un accès complet et sans entraves à l'environnement marin". L'origine de cet écoulement, estimé par la municipalité à près de 480.000 litres, n'a pas encore été déterminée avec certitude mais il s'agirait d'une fuite d'un oléoduc à environ 8 km de la côte, selon Mme Foley.

De premières analyses de l'hydrocarbure ont montré qu'il s'agissait de "pétrole brut post-production", selon cette responsable. Avertissant de la "toxicité" de cette substance, Huntington Beach a demandé aux habitants de se tenir à l'écart des zones concernées, d'éviter la plage et de ne pas se baigner. D'importants efforts d'endiguement de cette marée noire étaient en cours dimanche, les services de la ville étant à pied d'oeuvre, selon un communiqué. "Des systèmes d'écumage et des barrages flottants ont été déployés pour empêcher que le pétrole n'atteigne la réserve écologique de Bolsa Chica et les zones humides de Huntington Beach", détaille le texte. Ces zones humides subissent toutefois déjà "des conséquences écologiques importantes", regrette-t-il.