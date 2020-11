Le Sud-Est de l'Inde se prépare à l'arrivée d'un cyclone

Les autorités indiennes ont annoncé mardi des restrictions aux déplacements et mobilisé plus d'un millier de secouristes à l'approche d'un cyclone vers les côtes du Sud-Est.

Le cyclone Nivar devrait traverser les côtes de l'Etat du Tamil Nadu et du territoire de Pondichéry mercredi soir en tant que "très forte tempête tropicale", selon les services météorologiques indiens de l'IMD (Indian Meteorological Department). Cette catégorie est la troisième en intensité sur son échelle.

Une partie de l'Andhra Pradesh, situé au Nord du Tamil Nadu, devrait également être touchée par le cyclone.

"Cela va lentement s'intensifier, peut être ce soir ou demain, et se transformer en très forte tempête tropicale avec des vents jusqu'à 120 km/h et des rafales jusqu'à 145 km/h", a déclaré lors d'une conférence de presse à New Delhi le directeur général de l'IMD, Mrutyunjay Mohapatra.

De fortes précipitations sont également attendues dans la région, a-t-il ajouté.

Plus d'un millier de membres de la Force nationale de réponse aux catastrophes (National Disaster Response Force, NDRF) ont été déployés dans les régions concernées pour aider les autorités locales en cas d'évacuations.

Au Tamil Nadu, mercredi a été déclaré jour férié, une décision qui pourrait être prolongée selon les autorités. Dans le territoire de Pondichéry, les rassemblements publics sont interdits de mardi soir à jeudi matin et la plupart des magasins, sauf ceux assurant des services essentiels comme les pharmacies ou les stations-service, devront rester fermés jusqu'après le passage du cyclone.

A Mahabalipuram, situé à une soixantaine de km de la capitale du Tamil Nadu, Chennai, des pêcheurs s'employaient à mettre leurs bateaux en sécurité.

Tôt mercredi, le centre du cyclone devrait passer à quelque 175 km au Nord-Est de la ville côtière la plus septentrionale du Sri Lanka, Kankesanthurai, avant de s'éloigner progressivement, selon les services météorologiques sri-lankais.

Les pêcheurs de cette zone ont reçu la consigne de ne pas sortir en mer mercredi. Le Sri Lanka n'a pas donné d'ordre d'évacuation mais averti les habitants de fortes pluies dans les prochaines 24 heures, en particulier sur le Nord de l'île.

En mai, plus de 110 personnes avaient péri lors du passage dans l'Est de l'Inde et au Bangladesh du puissant cyclone Amphan, qui avait également causé des dommages matériels considérables.