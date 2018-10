Le super-méchant "Venom" prend la tête du box-office nord-américain

Le film à gros budget "Venom" a déjoué les pronostics pour prendre la tête du box-office nord-américain pour son premier week-end d'exploitation, récoltant 80 millions de dollars, selon des chiffres préliminaires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

La première production par Sony de l'univers Marvel raconte comment un journaliste, interprété par le Britannique Tom Hardy, est possédé par un symbiote --parasite extraterrestre-- et devient une sorte d'anti-Spider-Man.

Pourtant éreinté par les critiques, "Venom" a battu le record du meilleur lancement pour un mois d'octobre de plus 20 millions de dollars, selon les chiffres de Box Office Mojo.

Autre sortie très attendue, la comédie musicale "A Star Is Born" se classe deuxième avec 41,2 millions de dollars.

Ce troisième remake du film de William A. Wellman marque les débuts derrière la caméra de Bradley Cooper ("Very bad Trip", "American Sniper"), qui joue aussi le rôle-titre d'un chanteur de country alcoolique dont la carrière est sur le déclin. Il rencontre et tombe amoureux d'une chanteuse interprétée par la popstar Lady Gaga, qu'il va propulser sur le devant de la scène et en faire une star adulée.

Loin des excentricités dont elle est coutumière, Lady Gaga apparaît au naturel, fragile et hésitante, dans ce film acclamé par les critiques.

A la troisième place, on retrouve le film d'animation "Yéti & Compagnie", qui a généré 14,9 millions de dollars pour sa deuxième semaine (42,7 millions au total).

Egalement en deuxième semaine, la comédie "Night School" rétrograde en quatrième position avec 12,2 millions de dollars (46,7 millions en tout). Cette comédie un peu grivoise avec l'acteur comique Kevin Hart, plaît au grand public mais peine à séduire les critiques.

Le conte fantastique "La prophétie de l'horloge", issu de la maison de production de Steven Spielberg, se classe cinquième. Réalisé par le spécialiste des films d'horreur Eli Roth ("Hostel"), ce long-métrage orienté vers le jeune public a enregistré 7,2 millions de dollars de recettes, soit un total de 55 millions en trois semaines.

Voici le reste du Top 10:

6 - "L'Ombre d'Emily": 3,4 millions (49,0 millions en quatre semaines)

7 - "La nonne": 2,6 millions (113,3 millions en cinq semaines)

8 - "Hell Fest": 2,1 millions (8,8 millions en deux semaines)

9 - "Crazy Rich Asians": 2,1 millions (169,1 millions en huit semaines)

10 - The Predator": 900.000 dollars (49,9 millions en quatre semaines)