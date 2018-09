Le super-typhon Mangkhut s'apprête à battre un record, avec des vents allant jusqu'à 330 km/h: les Philippines tremblent...

2018 se profile comme une nouvelle année dramatique au niveau des phénomènes météorologiques intenses, menaçant des millions de personnes.

Si on a beaucoup parlé de l'ouragan Florence car il s'apprête à toucher les côtes des Etats-Unis, il ne faut pas oublier le reste du monde.

A commencer par les Philippines, qui voient approcher avec crainte Mangkhut. Au contraire de Florence qui perd en intensité, il s'est renforcé dernièrement pour devenir un "super-typhon" de catégorie 5 (vent allant jusqu'à 260 km/h).





330 km/h ?

"Le super typhon Mangkhut devient le cyclone tropical le plus puissant de l'année 2018 dans l'hémisphère nord avec une pression au centre proche de 900 hPa et des rafales estimées à 330 km/h", a estimé l'observatoire français des tornades et orages violents dans un tweet.

Vendredi après-midi, Mangkhut atteindra le nord des Philippines. Puis il se rendra, normalement sans perdre en intensité, vers Honk-Kong et Macao, deux cités-états très densément peuplées.





Différents noms, une même réalité

Les termes typhon, ouragan et cyclone signifient la même chose?: ils désignent un phénomène tourbillonnaire des régions tropicales (entre 30°N et 30°S), accompagnés de vents dont la vitesse est supérieure ou égale à 64 nœuds (118?km/h, donc force 12 sur l’échelle de Beaufort).

Le terme choisi dépend simplement de l’endroit du globe où se produit le phénomène.