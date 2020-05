Le Taj Mahal endommagé par de violents orages meurtriers

(Belga) Une série de violents orages qui ont fait vendredi 13 morts dans la région d'Agra, dans le nord de l'Inde, ont également endommagé le Taj Mahal, y compris la porte d'entrée du site et deux des balustrades, a-t-on annoncé dimanche de source officielle.

Le Taj Mahal, l'une des sept merveilles du monde moderne et principale attraction touristique de l'Inde, est fermé depuis la mi-mars en raison de l'épidémie de coronavirus. Des photos prises dimanche par l'AFP montrent qu'une partie d'une balustrade a complètement disparu. "Une balustrade qui fait partie de la structure d'origine du monument a été endommagée", a confirmé à l'AFP le chef des services archéologiques de l'Inde, Vasant Kumar Swarnkar. "Ont également été endommagés une autre balustrade plus récente, un faux plafond dans la zone où les touristes attendent, et le socle de la porte principale d'entrée du site", a-t-il ajouté. En revanche, la structure principale du mausolée bâti par l'empereur moghol Shah Jahan en mémoire de son épouse bien-aimée Mumtaz Mahal, morte en 1631, est intacte. De violents orages ont touché toute la région vendredi, tuant au moins 13 personnes. Ce genre d'orages meurtriers est relativement courant pendant la saison de la mousson en Inde, de juin à octobre. Une série d'orages qui avait touché l'an dernier en août et septembre l'Etat de Madhya Pradesh, dans le centre du pays, avait tué 150 personnes. (Belga)