Le télescope spatial James Webb a vu sa première étoile... et pris un selfie

Le télescope spatial James Webb a observé sa première étoile, a annoncé vendredi la Nasa en précisant que, comme attendu, l'astre était apparu flou et en 18 exemplaires, dans le cadre du processus d'alignement de son miroir principal.

James Webb avait pris pour cible une étoile particulièrement lumineuse, afin de se faciliter la tâche.

Ces photons ont été immortalisés il y a plus d'une semaine, le 2 février, grâce à l'instrument scientifique nommé NIRCam.

Les 18 points lumineux reçus correspondent à la lumière réfléchie par l'étoile dans les 18 segments hexagonaux qui constituent le grand miroir principal. Il s'agit désormais de les aligner petit à petit pour qu'ils ne produisent plus qu'une image nette et unique.

Le processus prendra environ un mois, puis il devra être répété avec les autres instruments scientifiques à bord, qui n'ont pas encore assez refroidi pour être utilisés.

Des étoiles à la lumière de plus en plus faible seront utilisées.

"Le fait que nous ayons trouvé les 18 (points lumineux, ndlr) si proches les uns des autres, et au centre de la région de recherche, signifie que les miroirs sont déjà assez bien alignés", s'est réjoui lors d'une conférence de presse Marshall Perrin, scientifique du projet.

Le télescope a également pris un selfie, toujours grâce à NIRCam: sur une image en noir et blanc publiée par la Nasa, on distingue clairement les 18 petits miroirs, grâce à la lumière venue des étoiles et s'y réfléchissant.

La réaction des équipes de la Nasa face à ce selfie? "Oh la vache!", a raconté Lee Feinberg, en charge de l'optique du télescope. Mais loin d'être pris pour le seul plaisir, ce selfie sert aux équipes à vérifier l'alignement avec les instruments scientifiques.

"Il est encore trop tôt pour dire s'il y a ou non un défaut de taille" sur le télescope, a tempéré Lee Feinberg. Mais il a confié qu'en rentrant chez lui samedi, son épouse lui avait "dit que c'était la première fois qu'elle (le) voyait sourire depuis décembre".

James Webb, qui avait décollé depuis la Guyane française le 25 décembre, se trouve désormais à 1,5 million de km de la Terre, après s'être déployé dans l'espace lors de périlleuses manoeuvres qui n'avaient jamais été tentées auparavant.

D'une valeur de 10 milliards de dollars, il doit notamment explorer la formation des premières galaxies, et l'atmosphère d'exoplanètes en quête d'environnements potentiellement habitables.

Les premières images d'observations scientifiques, qui promettent d'être spectaculaires, sont attendues à l'été.