Le télétravail obligatoire, c'est terminé: "Cela pourrait devenir un argument pour aller travailler dans une entreprise"

Des milliers d'employés ont repris le chemin du bureau après des mois passés derrière leur ordinateur à la maison. Mais la plupart d'entre eux souhaiteraient continuer à télétravailler au moins deux jours par semaine. A l'avenir, les entreprises n'auront peut-être pas d'autre choix que de proposer cette option pour attirer les candidats.

C'est en tout cas l'avis de Cécile Blaise, elle est consultante auprès du spécialiste en Ressources humaines Securex: "On conseille toujours aux employeurs de laisser de la marge de manoeuvre aux collaborateurs, explique-t-elle. C'est d'autant plus important qu'on est devant une pénurie de main d'oeuvre. Certainement dans certains secteurs et dans ces secteurs-là, il est important d'offrir du télétravail comme motivateur dans le cadre d'un employeur braining, ou en tous les cas dans le cadre d'une politique de recrutement. Le télétravail pourrait devenir un argument pour aller travailler dans une entreprise plutôt que dans une autre."