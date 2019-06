Le terroriste inculpé pour le meurtre de 51 personnes à Christchurch plaide non coupable

L'extrémiste australien Brenton Tarrant, inculpé pour le meurtre de 51 fidèles en mars dans deux mosquées de Christchurch (Nouvelle-Zélande), plaide non coupable, a annoncé son avocat vendredi. Le procès débutera en mai 2020, a annoncé le juge.



Dans une transmission audiovisuelle depuis la prison de haute sécurité d'Auckland diffusée au tribunal de Christchurch, l'avocat Shane Tait a déclaré que son client plaidait "non coupable de tous les chefs d'accusation", tandis que Tarrant était assis silencieux à proximité.



Brenton Tarrant, qui se définit lui-même comme un suprémaciste blanc, est inculpé de 51 chefs de meurtre, de 40 chefs de tentative de meurtre et d'un chef d'acte terroriste.



Le 15 mars, cet Australien âgé de 28 ans avait ouvert le feu pendant la prière du vendredi dans deux mosquées de Christchurch, la grande ville de l'île du Sud. Il avait diffusé son action en direct sur le réseau social Facebook.



Il s'agit du pire massacre commis dans l'histoire moderne de la Nouvelle-Zélande.



Au cours de l'audience de vendredi, le tribunal a été informé que des expertises psychiatriques effectuées pendant sa détention avaient établi que Tarrant était mentalement apte à être jugé, selon un communiqué diffusé par le juge Cameron Mander peu après l'audience.



Quelque 80 survivants du massacre et proches de victimes se trouvaient dans la galerie du public lors de l'audience. Ils ont pu voir Tarrant avoir un sourire ironique à plusieurs moments de la transmission.





Six semaines de procès



Le juge Cameron Mander a fixé l'ouverture du procès au 4 mai 2020. L'avocat Shane Tait a déclaré que le procès devrait durer environ six semaines. Une nouvelle audience doit avoir lieu le 15 août.



Le juge Mander a interdit aux médias de prendre des photos ou des vidéos de l'apparition de Tarrant sur la transmission audiovisuelle diffusée pendant l'audience. Il a en revanche autorisé l'utilisation d'images prises lors d'une audience précédente qui avait eu lieu en avril.



A la suite du massacre de Christchurch, Le gouvernement néo-zélandais a durci la législation locale sur les armes et a annoncé qu'il allait réexaminer les lois concernant la répression des discours de haine.



Le gouvernement a par ailleurs apporté son soutien aux efforts internationaux visant à amener les géants des réseaux sociaux à faire davantage pour combattre l'extrémisme en ligne.





Offensive contre les promoteurs de discours extrémistes



A la suite du scandale provoqué par la transmission en direct de la tuerie de Christchurch, Facebook, premier réseau social au monde, a lancé début mai une nouvelle offensive contre les promoteurs de discours extrémistes, violents, antisémites, racistes ou complotistes, notamment contre l'Américain Louis Farrakhan, leader de l'organisation "Nation of Islam".

Et le site de partage de vidéos Youtube a annoncé le 5 juin l'intensification de sa lutte contre les contenus haineux en interdisant des vidéos prônant la discrimination ou la ségrégation, comme par exemple des sites glorifiant le nazisme.



A l'instar de Facebook ou de Twitter, Youtube se voit reprocher de ne pas faire assez pour supprimer rapidement des contenus prônant la haine, la violence ou colportant des théories du complot, dont l'audience a explosé grâce à l'avènement des réseaux sociaux.