Le Tour des Emirats arrêté à cause du coronavirus: les résultats des tests effectués sur 167 personnes sont tombés

L'examen en laboratoire des échantillons de 167 personnes mises en quarantaine après l'arrêt du Tour des Emirats à cause du coronavirus n'a montré que des tests négatifs, a annoncé samedi le ministère de la Santé d'Abu Dhabi.

Les deux dernières étapes du Tour des Emirats ont été annulées jeudi soir après que deux membres d'une équipe présentes aient été infectés par le coronavirus. Tous les coureurs, membres des équipes et journalistes ont dû rester dans leur hôtel à Abu Dhabi et ont été testés, car ils auraient pu être contaminés par le virus. Un nombre encore inconnu de personnes sont toujours en quarantaine dans des hôtels de l'île de Yas. D'autres résultats de tests sont attendus dans les prochaines heures. Avec Pieter Serry et Stijn Steels (Deceuninck-Quick Step), Steff Cras, Jasper De Buyst, Rémy Mertz et Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Laurens De Plus (Jumbo-Visma) et Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling), huit coureurs belges avaient pris le départ de la deuxième édition du Tour des Émirats arabes unis. De Plus n'est pas reparti dans la deuxième étape parce qu'il ne se sentait pas en forme, Cras a abandonné après une chute dans la quatrième étape.