Le tournage de "Batman" arrêté, Pattinson serait positif au Covid-19

Le tournage du dernier "Batman" a été arrêté au Royaume-Uni, a indiqué jeudi le studio Warner Bros., après qu'un membre de l'équipe a contracté le nouveau coronavirus. Il s'agirait selon le magazine Vanity Fair de l'homme chauve-souris lui-même, Robert Pattinson.

"Un membre de l'équipe de production de Batman a été testé positif au Covid-19, et a été placé en isolement conformément aux protocoles en vigueur", a fait savoir Warner Bros. dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Le tournage est temporairement suspendu", a ajouté le studio, sans donner l'identité de la personne contaminée.

Vanity Fair affirme, d'après des "sources haut placées", qu'il s'agit de la tête d'affiche, l'acteur britannique Robert Pattinson.

Son agent, contacté par l'AFP, n'était pas joignable dans l'immédiat.

Le tournage du film "The Batman", dont la sortie est prévue en juin 2021, avait déjà été interrompu en mars en raison de la pandémie de Covid-19 et venait juste de reprendre.

Le réalisateur Matt Reeves a laissé entendre que sa version s'inspirait de films noirs comme "Chinatown" et "Taxi Driver" et allait donner à voir un Bruce Wayne/Batman "très humain et faillible".