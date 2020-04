Le tournoi de clôture de foot mexicain sur console FIFA 20

(Belga) Le tournoi de clôture de football au Mexique est suspendu pour cause de pandémie de coronavirus mais la ligue va lancer vendredi un tournoi esport auquel doivent participer des joueurs des clubs professionnels.

Cette compétition disputée avec le jeu FIFA 20 se veut une "réplique" du tournoi de clôture 2020, organisé pendant 17 journées avec neuf matches pour chacune d'elles, puis une phase finale avec, d'abord, des quarts de finale, a assuré mardi la Liga MX. "Il y aura un classement général avec, au final, huit équipes qualifiés pour les play-offs", a souligné la Liga MX, qui a dû interrompre le championnat sur le terrain à l'issue de la 10e journée en raison de la propagation du Covid-19. Cruz Azul était alors en tête du classement. Chacun des 18 clubs choisira trois joueurs de son équipe professionnelle pour participer à ce tournoi virtuel durant lequel chaque rencontre se déroulera en un contre un. Les matches se joueront en deux périodes de six minutes, avec une mi-temps d'un peu plus de 2 min 30, et doivent être diffusés sur les principales chaînes de télévision mexicaines. Deux journées de championnat sont programmées par semaine. Dans l'éventualité où le tournoi de clôture sur le terrain reprendrait, après la levée de sa suspension, les deux compétitions continueraient de se poursuivre en parallèle. Dans certains grands championnats européens, où le confinement est de rigueur, des compétitions de eFootball ont déjà été lancées, comme le "Bundesliga Home Challenge" en Allemagne. (Belga)