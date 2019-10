Le tueur en série australien Ivan Milan est décédé à 74 ans: il avait été reconnu coupable du meurtre de 7 routards

Le tueur en série australien Ivan Milat, reconnu coupable du meurtre de sept routards dans les années 1990, est décédé dans un hôpital près de Sydney à l'âge de 74 ans, a-t-on indiqué de source officielle.

Ivan Milat purgeait plusieurs peines de prison à vie pour ces meurtres brutaux perpétrés près de Sydney, dans le sud-est de l'Australie, entre 1989 et 1992. Il avait été diagnostiqué en mai d'un cancer de l'estomac et de l'oesophage en phase terminale et était hospitalisé depuis le 11 octobre, selon la chaîne nationale de télévision ABC.

Ses sept victimes confirmées sont les Britanniques Caroline Clarke, 21 ans, et Joanne Walters, 22 ans, les Australiens James Gibson et Deborah Everist, tous deux âgés de 19 ans, et les Allemands Simone Schmidl, 21 ans, Anja Habschied, 20 ans, et Gabor Neugebauer, 21 ans.

Arrêté en mai 1994

Les cadavres, découverts de septembre 1992 à novembre 1993, avaient tous été enterrés dans la forêt de Belanglo, au sud-ouest de Sydney. Ivan Milat avait été arrêté en mai 1994 grâce au témoignage d'un auto-stoppeur britannique qui avait miraculeusement échappé au tueur. Ivan Milat était également le principal suspect dans le meurtre de trois autres femmes portées disparues dix ans avant les assassinats desquels il a été reconnu coupable.

Les corps de Leanne Beth Goodall, Robyn Elizabeth Hickie et Amanda Therese Robinson, disparues en 1978 et 1979, n'ont jamais été retrouvés. Milat a admis avoir travaillé dans la région de leur disparition à la fin des années 1970 mais a nié toute implication dans ces trois meurtres. L'Australie est une destination populaire pour les jeunes routards, dont plus de 600.000 se rendent chaque année dans ce pays.