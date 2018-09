Le typhon Mangkhut sème le chaos à Hong Kong où se trouve Didier, qui a filmé la scène: "Arbres arrachés, routes inondées, vitres brisées..."

Le super typhon Mangkhut sème le chaos ce dimanche à Hong Kong en faisant littéralement trembler ses gratte-ciel, après avoir frappé le nord des Philippines où il a fait au moins 30 morts.

Didier Moray nous a envoyé les vidéos ci-dessus, qui témoignent de la violence du typhon. Il était sur la promenade de Hung Hom, le long du port Victoria, quand il a tourné celles-ci. "Vents très violents et mer déchaînée: arbres arrachés, routes inondées et encombrées de déchets, vitres brisées, ... Dégâts important dans certains buildings, comme celui-ci dont beaucoup de vitres ont été brisées", nous détaille-t-il.











La plus puissante de l'année



La tempête tropicale, considérée comme la plus puissante au monde depuis le début de l'année, a ravagé des zones agricoles du nord de l'île de Luçon, la plus grande de l'archipel philippin, provoquant inondations et glissements de terrain.



A Hong Kong, l'Observatoire météorologique a émis l'alerte maximum en raison de vents enregistrés à 180 km/h sur une île au large, et de rafales à 242 km/h sur certains sommets.



Si son oeil est passé à une centaine de kilomètres au sud de l'ex-colonie britannique, le typhon, qui progressait en direction des régions densément peuplées du Sud de la Chine, a semé le chaos dans la ville, pulvérisant des vitres, terrassant des arbres et faisant osciller les tours d'habitation.





Les Philippines durement touchées: au moins 30 morts



Dans le nord des Philippines, les moyens de communication et l'électricité ont été coupés dans la majeure partie de la zone sur la trajectoire de la tempête, où vivent environ cinq millions d'habitants: autant de difficultés pour évaluer le bilan humain et matériel.



La police a annoncé dimanche après-midi qu'au moins 30 personnes avaient péri. Un précédent bilan faisait état de 25 morts.



Dans la ville de Baggao, dans le nord de Luçon, la tempête a emporté des maisons, arraché des toits et des lignes électriques. Certaines routes sont coupées par les glissements de terrain. D'autres sont totalement inondées.



Les fermes de l'île, qui fournissent une part importante de la production philippine de riz et de maïs, ont été également inondées, beaucoup des cultures dévastées à un mois des récoltes.



"Nous sommes déjà pauvres et voilà que cette tempête nous arrive", se lamente auprès de l'AFP Mary Anne Baril, 40 ans, dont les cultures ont été détruites dans la tempête. "Nous n'avons pas d'autres moyens de survivre."



Plus de 105.000 personnes ont fui leur domicile.





Une des causes de la pauvreté aux Philippines



L'archipel d'Asie du Sud-Est est frappé chaque année par une vingtaine de typhons qui font généralement des centaines de morts, et contribuent à ce que des millions d'habitants restent dans une situation de grande pauvreté.



Parmi les victimes de Mangkhut, figurent notamment une jeune fille qui s'est noyée et un agent de sécurité tué par la chute d'un mur. Une femme a également été emportée par la mer à Taïwan.





La Chine s'apprête à être frappée



Le typhon a perdu en intensité en traversant les Philippines et se dirigeait vers le sud de la Chine. Son oeil devrait toucher le littoral chinois dans la journée, à l'ouest des villes de Macao et Hong Kong.



La ville de Yangjiang, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Macao, se prépare à essuyer en fin de journée de plein fouet le typhon.



"Je n'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai vu à la télévision à quel point le typhon était intense", a déclaré Chan Yau Lok, 55 ans, dans la ville de Zhanjiang un peu plus à l'ouest.





Hong Kong et Macao touchées



Les autorités de Macao, qui avaient été fortement critiquées pour leur manque de préparation lors du typhon Hato en août 2017, ont décidé la fermeture des 42 casinos de la ville, pour la première fois de leur histoire.



D'ordinaires bondées, les rues de Hong Kong sont totalement désertes et d'impressionnantes vagues déferlaient dans la baie pourtant protégée de Victoria Harbour, comme le prouvent les vidéos de Didier.



Rares sont les voitures s'aventurant dans les grandes artères de la mégapole jonchées d'arbres arrachés et de débris en tout genre chutant dangereusement des immeubles. Dans toute la ville, les fenêtres tremblent.



L'Observatoire météorologique a exhorté depuis plusieurs jours la population à la plus grande prudence, parlant de "menace considérable" pour les côtes méridionales de la Chine.



Nombreux sont les habitants qui ont scotché leurs vitres dans l'espoir de les consolider, au point que certaines échoppes ont fait monter samedi les prix des rubans adhésifs, victimes d'une razzia.



Ces derniers jours, les supermarchés ont été vidés par les habitants stockant des provisions en vue de l'arrivée du typhon. Un phénomène identique a été observé à Macao.



Des bénévoles ont prêté main-forte aux habitants du village de pêcheurs de Tai O, dans l'ouest de Hong Kong, pour surélever leurs meubles et appareils ménagers en prévision des inondations.



La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a prévu l'annulation de plus de 400 vols sur les trois prochains jours.



"Parmi tous les typhons cette année, celui-ci est le plus fort, les vents qui l'accompagnent sont les plus violents", a dit à l'AFP le prévisionniste de l'Agence météorologique japonaise Hiroshi Ishihara.



Haiyan, en novembre 2013, est le typhon le plus meurtrier à avoir touché les Philippines. Des vagues géantes, semblables à celles provoquées par un tsunami, avaient tout dévasté sur leur passage. La catastrophe avait fait plus de 7.350 morts ou disparus.