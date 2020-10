Le typhon Molave fait deux morts en frappant le Vietnam

Deux morts, des arbres et des toitures arrachées: le typhon Molave s'est abattu mercredi sur le centre du Vietnam, causant des dégâts parmi les pires dans le pays depuis plusieurs années.

Les autorités ont évacué et mis en sécurité environ 375.000 personnes, annulé des centaines de vols et fermé des écoles et des plages avant l'arrivée du typhon, qui a touché terre au sud de la ville de Danang, avec des vents atteignant 145 km/h.

Au moins deux personnes ont été tuées dans la province de Quang Ngai en essayant de protéger leurs maisons des intempéries, ont rapporté des médias d'Etat.

"Le peuple vietnamien est fort, mais ces destructions sont parmi les pires jamais vues dans de nombreuses régions", a indiqué le président de la Croix-Rouge vietnamienne Nguyen Thi Xuan Thu.

Cette tempête, la quatrième frappant le pays ce mois-ci, s'est accompagnée de vagues atteignant six mètres de haut. L'électricité a été coupée dans la région.

"Mon toit et tout ce qui se trouvait dans ma maison ont été emportés par le vent", témoigne auprès de l'AFP Vo Thi Theu, 64 ans, un habitant de la zone touchée. "Il ne reste plus que la structure de la maison".

Ce typhon frappe le Vietnam après plusieurs semaines de graves inondations et glissements de terrain qui ont fait 130 morts et endommagé ou détruit plus de 310.000 habitations, selon la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le Vietnam est régulièrement touché par des catastrophes naturelles pendant la saison des pluies entre juin et novembre, notamment les provinces côtières du centre du pays, mais les tempêtes se sont aggravées ces dernières années.

Le typhon Molave avait d'abord frappé les Philippines dimanche, provoquant des inondations et faisant trois morts.