Le typhon Phanfone frappe les Philippines: au moins 28 morts

Vingt-huit personnes ont péri au passage du typhon Phanfone sur les Philippines le jour de Noël, selon un nouveau bilan annoncé vendredi par les autorités qui redoutent que ce chiffre ne grimpe davantage.



Accompagnée de rafales à 200 km/h, la tempête tropicale a traversé d'est en ouest les îles du centre de l'archipel, dont certaines très touristiques.



Les autorités ont fait état vendredi de la mort de 28 personnes, alors que le précédent bilan était de 16 morts. Les informations mettent du temps à remonter des îles les plus éloignées, qui pour certaines étaient toujours privées vendredi de couverture mobile et de réseau internet.



"Il est probable que le bilan s'aggravera encore", a prévenu le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes Mark Timbal, précisant notamment qu'au moins 12 personnes étaient portées disparues.



Parmi les victimes, figurent plusieurs membres d'une même famille qui se sont noyés, un policier qui a été électrocuté par la chute d'une ligne électrique alors qu'il effectuait une patrouille, ou encore un homme qui a été écrasé par un cocotier.



Le passage du typhon a aussi eu pour conséquence de perturber pour des dizaines de milliers de personnes les célébrations de Noël, dans un archipel à plus de 80% catholique.



Nombre de personnes vivant près de la mer ou dans des zones inondables ont été contraintes de fuir leur domicile pour fêter Noël dans ces centres d'évacuation.



Quantités de vols et de rotations de ferrys ont été annulées.

Une vingtaine de typhons et tempêtes tropicales chaque année



Phanfone a aussi frappé l'île de Boracay, joyau des Visayas dont les plages de sable blanc attirent chaque année plus d'un million de touristes. Des arbres y ont été déracinés et des complexes hôteliers ont eu leurs vitres brisées. Mais aucun décès n'a été répertorié sur l'île, qu'aucun ferry n'a rallié mercredi et jeudi.



Une vingtaine de typhons et tempêtes tropicales balayent chaque année en moyenne les Philippines, faisant des centaines de morts. Mi-décembre, une violente tempête tropicale dans le nord du pays avait fait 13 morts.



En dévastant cultures et habitations, ces calamités contribuent à entretenir une pauvreté endémique.



Phanfone, nommé aux Philippines "Ursula", était le 21e cyclone à frapper l'archipel en 2019. Il a suivi la même trajectoire que le supertyphon Haiyan, le plus dévastateur enregistré dans le pays, qui avait fait plus de 7.300 morts et disparus en 2013, frappant particulièrement la ville de Tacloban.



Phanfone a quitté jeudi matin les Philippines par la mer de Chine méridionale, où il avait déjà vendredi largement perdu de son intensité.