Le Vatican, caisse de résonance des peuples d'Amazonie pendant trois semaines

Les communautés autochtones d'Amazonie, isolées et pauvres, au mode de vie menacé par la déforestation et l'extraction minière, auront à partir de dimanche une caisse de résonance inédite au Vatican avec un "synode" d'évêques des neuf pays de la région panamazonienne.

Leur document de travail - synthèse d'une vaste consultation locale en Amazonie (260 événements impliquant 80.000 personnes) - se place du côté des populations, en dénonçant en termes cinglants les injustices sociales voire les assassinats, tout en formulant des suggestions pour l'action future de l'Eglise catholique.

Un pied de nez au président brésilien climato-sceptique Jair Bolsonaro, qui apprécie peu la démarche sociale de l'Eglise dans son pays et qui vient de déclarer devant l'ONU que "+c'est une erreur des scientifiques de dire que notre forêt est le poumon de la planète".

Le document de travail de 80 pages de l'assemblée d'évêques latino-américains dresse pour sa part un état des lieux alarmant des maux écologiques et humains d'un territoire crucial pour la santé de la planète, qui seront auscultés durant trois semaines, du 6 au 27 octobre.

Et il suggère "d'écouter le cri de la +Mère Terre+ agressée et gravement blessée par le modèle économique de développement prédateur et écocide, qui tue et pille, détruit et anéantit".

Dans son encyclique "Laudato si" (mai 2015), texte à tonalité très sociale sur l'écologie, le pape François avait spécifiquement dénoncé l'exploitation de la forêt amazonienne par "d'énormes intérêts économiques internationaux".

- Ecologie intégrale -

En janvier 2018, le premier pape latino-américain de l'histoire s'était rendu à Puerto Maldonado, un village du sud-est du Pérou entouré de la jungle amazonienne, où avaient convergé des milliers d'indigènes péruviens, brésiliens et boliviens.

Il y avait notamment fustigé "l'exploitation minière illégale" d'or, particulièrement forte dans la région, et son effet pervers, "la main d'oeuvre esclave ou l'abus sexuel". "La violence à l'encontre des adolescents et des femmes est un cri qui parvient au ciel", avait-il lancé.

Ce déplacement avait constitué le coup d'envoi aux préparatifs de l'assemblée d'évêques, qui s'ouvrira dimanche par une messe place Saint-Pierre, avant d'entamer ses débats lundi.

Le pape argentin prône une "écologie intégrale", intégrant étroitement les êtres humains à la nature, terme clef repris dans le titre du document du synode. "Nous devons aux communautés aborigènes d'avoir sauvegardé et cultivé l'Amazonie depuis des milliers d'années", rappelle ce texte.

Bien évidemment, le document truffé de citations du pape François reflète aussi les idées phare d'un pontificat tourné vers les plus pauvres, fustigeant un modèle socio-économique qui les jette comme des "déchets".

Mais il ne s'agit pas d'un "document pontifical", a décrypté le cardinal italien Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du synode, répondant aux critiques visant le pape. François pourra s'inspirer du texte final voté par les évêques pour écrire sa propre lettre apostolique après le synode.

- Prêtres mariés ?-

L'Eglise est soucieuse de poursuivre son évangélisation de populations très difficiles d'accès en raison des distances géographiques et parlant des langues confidentielles. Les évêques seront aussi appelés à débattre d'une proposition hautement controversée: permettre à des hommes mariés d'âge mûr, préférablement autochtones, d'être prêtres.

"Nous avons une pénurie de prêtres ordonnés pour célébrer la messe, 80% des communautés du Brésil ont une vie sacrementale très pauvre", explique le cardinal brésilien Claudio Hummes, président du Réseau ecclésial pan-amazonien (REPAM).

Le sujet hérisse profondément certains traditionnalistes qui voient dans une éventuelle exception amazonienne une dangereuse brèche pour la fin du célibat, qui n'est pas un dogme et remonte seulement au 11è siècle.

Le célibat des prêtres est au coeur d'un débat au sein de l'Eglise catholique allemande, qui compte une aile progressiste influente.

Le synode réfléchira aussi à des formes de "ministères" (fonctions) officiels pour les femmes qui jouent déjà un rôle central dans l'Eglise amazonienne. "Si la femme est exclue, la moitié de l'Eglise est exclue", prévient auprès de l'AFP, soeur Laura, une missionnaire italienne présente depuis dix ans dans la région panamazonienne.

Sur les 184 prélats du synode, 113 viendront des différentes circonscriptions ecclésiastiques de la région panamazonienne, tout particulièrement du Brésil (30%). Parmi les participants, figureront aussi 17 représentants des peuples et ethnies idigènes d'Amazonie.

A noter aussi la présence de 35 femmes, qui n'auront toutefois pas de droit de vote sur le document final. Cette semaine des soeurs bénédictines d'un monastère suisse sont venues spécialement à Rome pour défendre ce droit.