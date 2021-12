Le Vatican contribue à bloquer un texte diplomatique féministe

La ministre des Affaires étrangères suédoise Ann Linde (g) et son homologue polonais Zbigniew Rau à Stockholm, le 3 décembre 2021Claudio BRESCIANI

Le Vatican, dans une alliance inattendue avec la Russie, a contribué à bloquer vendredi une résolution diplomatique internationale préparée par la Suède sur le besoin d'accroître le rôle des femmes dans la résolution des conflits.

Inventrice du concept de "diplomatie féministe", la Suède, qui assure la présidence tournante de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), avait présenté cette résolution a priori consensuelle et non juridiquement contraignante.

Mais le texte, qui n'a pas été rendu public, a été bloqué "par la Russie et le Vatican", a déploré la ministre suédoise Ann Linde au terme d'une réunion de l'organisation à Stockholm.

Portant sur "l'autonomisation économique des femmes", la déclaration visait notamment à affirmer le besoin de renforcer leur place dans la société pour favoriser la sécurité mondiale et leur rôle dans la résolution des conflits.

Peu de textes sont adoptés à l'OSCE, du fait de l'exigence d'unanimité et des visions divergentes entre ses membres occidentaux avec Moscou notamment.

Mais la Suède avait bon espoir de faire adopter ce texte-là et a été surprise de voir le Vatican contribuer à le torpiller.

Moscou et le Saint-Siège "ne sont pas d'accord sur le fait de travailler sur les questions d'égalité des genres, ce que je regrette profondément", a affirmé Mme Linde lors de la conférence de presse finale de la réunion de ministres de l'OSCE.

"J'avais vraiment espéré qu'une décision soit prise là-dessus, je suis tellement déçue", a-t-elle affirmé.

Sur la vingtaine de résolutions préparées par la présidence suédoise, une seule a été adoptée, sur le climat.

Le texte le plus sensible, sur l'Ukraine, a été bloqué avant même d'être examiné en plénière. Le veto de Moscou était inévitable, la résolution affirmant notamment que la Crimée est ukrainienne, selon des diplomates.