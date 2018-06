Le Vatican reconnaît le martyre de 4 victimes de la dictature argentine

(Belga) Le Vatican a annoncé samedi avoir reconnu le martyre de quatre victimes de la dictature argentine, dont un prêtre français, ouvrant ainsi la voie à leur béatification.

Mgr Enrique Angelelli, le prêtre français Gabriel Longueville et deux autres catholiques tués en 1976 sous la dictature argentine sont morts en martyrs et vont donc être béatifiés, a reconnu un décret de la Congrégation des causes des saints. Le 18 juillet 1976, les Pères Carlos de Dios Murias, un prêtre franciscain argentin, et Gabriel Longueville, prêtre français, sont tout d'abord séquestrés avant d'être conduits sur une base aérienne. Ils y sont interrogés, torturés avant d'être assassinés. Leurs cadavres criblés de balles seront découverts deux jours plus tard. Le 4 aout 1976, Mgr Enrique Angelelli, évêque de La Rioja (centre), de retour d'une messe célébrée en hommage aux deux prêtres, est victime d'un accident de la route. Si l'événement est d'abord qualifié "d'accident de la circulation", il est reconnu comme meurtre en 2014 avec une condamnation à la prison à vie du responsable. Avant sa mort, Mgr Angelelli avait lui aussi reçu des menaces de mort en raison de son activité en faveur des plus pauvres. En reconnaissant le martyre de ces quatre victimes de la junte argentine, le Saint-Siège affirme qu'ils sont morts "en haine de la foi", alors que la dictature militaire en Argentine se revendiquait de la défense du christianisme. Entre 1976 et 1983, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, victimes de la répression, dont de nombreux prêtres engagés en faveur des plus pauvres. (Belga)