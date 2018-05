Le Venezuela reporte la mise en circulation de nouveaux billets de banque

(Belga) Le Venezuela a reporté mardi la mise en circulation de ses nouveaux billets de banque avec trois zéros en moins, à la demande du secteur bancaire qui a affirmé ne pas être en mesure de mettre en oeuvre cette mesure lundi prochain comme prévu.

"Je crois que nous devons donner une période plus longue à la reconversion monétaire", a déclaré le président Nicolas Maduro, dont le pays est confronté à une sévère crise économique doublée d'une hyperinflation évaluée à 13.800% en 2018 par le Fonds monétaire international (FMI). Le président socialiste, qui a tenu ces propos lors d'une réunion avec des responsables de l'Association bancaire vénézuélienne (ABV), a proposé de reporter de 60 jours la mise en œuvre de cette mesure. Mais le président de l'ABV a demandé au chef de l'Etat un délai de 90 jours. Les conseillers économiques de M. Maduro doivent désormais se mettre d'accord avec l'AVB sur la date d'entrée en vigueur du nouveau bolivar, dont les billets et pièces de monnaie auront trois zéros en moins, une mesure annoncée le 22 mars dernier. Le président socialiste a accepté le principe d'une circulation en parallèle de l'ancienne et de la nouvelle monnaie, qui a été, elle, mise sur le marché à la fin 2016 et s'est considérablement dévalorisée depuis. (Belga)