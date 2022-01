Le village olympique de Pékin se prépare à l'arrivée des équipes (vidéo)

Le village olympique et paralympique d'hiver du centre-ville de Pékin a lancé mardi son système de gestion en boucle fermée pour se préparer à l'arrivée des équipes olympiques avancées dimanche. Quelque 5 000 employés et bénévoles ont emménagé dans les bâtiments du village et trois hôtels à proximité. Ceux qui habitent ce dernier feront la navette entre les hôtels et le Village via des navettes.



"Les membres du personnel en service 24 heures sur 24 dans le Village vivront tous dans les bâtiments du Village. D'autres personnes seront logées dans trois hôtels désignés à proximité et feront la navette entre les hôtels et le Village via des bus "point à point" sans aucun contact avec le monde extérieur. Des préparatifs dans tous les secteurs, y compris le matériel anti-épidémique et les nécessités quotidiennes, ont déjà été mis en place pour garantir les exigences de la vie et du travail", a déclaré Zhang Haitao, responsable des affaires médiatiques et publicitaires du village olympique.



Le village olympique de Pékin a également lancé les préparatifs de l'ouverture officielle le 27 janvier, lorsque les athlètes arriveront.



Le village olympique de Zhangjiakou entrera dans son système de gestion en boucle fermée jeudi, suivi du village olympique de Yanqing à Beijing samedi.



Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 se dérouleront du 4 au 20 février, suivis des Jeux paralympiques d'hiver du 4 au 13 mars, dans trois zones de compétition : le centre-ville de Pékin, la banlieue nord-ouest de la capitale, Yanqing, et la ville de Zhangjiakou, dans la province voisine du Hebei.