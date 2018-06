Le volcan de feu fait au moins 25 morts au Guatemala: leur fleuron touristique menacé (photos)

Au moins 25 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dimanche au Guatemala par l'éruption d'un volcan qui a projeté de la lave et des cendres sur une vaste zone, a annoncé la protection civile.

L'éruption du Volcan de Fuego (le Volcan de feu), haut de 3.763 mètres et situé à 35 kilomètres au sud-ouest de la capitale Guatemala, a entraîné l'évacuation de milliers de personnes et la fermeture de l'aéroport international.



L'éruption a touché notamment des communes rurales proches du volcan et la cité coloniale d'Antigua, le plus important site touristique du Guatemala.



"Le bilan à 21h00 ce dimanche (05h00 HB lundi) est de 25 morts", parmi lesquels se trouvent plusieurs enfants, a déclaré le porte-parole de la Coordination nationale pour la gestion des catastrophes (Conred), David de Leon.



Il a précisé que ces 25 morts avaient été trouvés dans deux localités proches du volcan, El Rodeo et Las Lajas. Le porte-parole a également fait état d'un nombre indéterminé de disparus. Il a indiqué que les recherches pour trouver des survivants avaient été suspendues pour la nuit, en raison de l'obscurité et du danger qui règne dans la zone, et qu'elles reprendraient à l'aube. Il a ajouté que quelque 650 personnes avaient été relogées provisoirement.



Un total de 1,7 million de personnes sont affectées à divers degrés par la catastrophe, selon la protection civile.