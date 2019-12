Le yacht de luxe du chanteur Marc Anthony détruit dans un incendie à Miami

(Belga) Un yacht de luxe appartenant au chanteur américain Marc Anthony, l'ancien mari de Jennifer Lopez, a été détruit dans la nuit par un incendie à Miami, ont annoncé les pompiers et les médias américains jeudi.

Après deux heures de lutte, les pompiers ont réussi à contrôler les flammes, mais ce yacht de 36 mètres n'a pas pu être sauvé. Deux membres d'équipage étaient à bord de l'"Andiamo" quand il a pris feu mercredi soir, "mais ils ont pu évacuer en sécurité et aucune victime n'est à déplorer", a déclaré le service des pompiers de Miami. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. Selon le site spécialisé dans l'actualité des célébrités TMZ, le yacht, d'une valeur de 7 millions de dollars, était équipé de cinq cabines, d'un jacuzzi, d'un barbecue, etc. Il avait été mis en vente mais était toujours la propriété du chanteur de 51 ans, qui s'exhibait souvent dessus sur les réseaux sociaux. Marc Anthony a été marié à la chanteuse Jennifer Lopez entre 2004 et 2014. Ils ont eu des jumeaux ensemble. (Belga)