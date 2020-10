Le zoo de Dubaï rouvre après deux ans de travaux

Le Safari Park de Dubaï a rouvert ses portes lundi après deux ans de travaux, l'émirat espérant que cette attraction ravive un tourisme en berne à cause de la pandémie de nouveau coronavirus.

Le parc zoologique de 119 hectares, construit sur une ancienne décharge, a ouvert ses portes en décembre 2017 mais les a soudainement refermées cinq mois plus tard pour procéder à des "améliorations".

Deux ans plus tard, il accueille de nouveau le public avec davantage d'animaux et de plantes, une nouvelle direction aux commandes. Et avec des précautions sanitaires à cause de la pandémie.

Selon la directrice des opérations Muna Alhajeri, près de 3.000 animaux vivent dans le parc situé dans le désert de l'émirat de Dubaï, l'un des sept membres de la Fédération des Emirats arabes unis.

"Cela inclut des animaux rares présents pour la première fois aux Emirats (...) notamment l'éléphant d'Afrique, l'ours noir d'Asie et le bongo", une antilope d'Afrique centrale, a expliqué Mme Alhajeri à l'AFP, soulignant que grâce à ses points d'eau, le parc attirait de nombreux oiseaux sauvages.

Cet Etat riche en pétrole se diversifie depuis longtemps dans le tourisme. Il a reçu plus de 16 millions de visiteurs en 2019 et tablait, avant la pandémie, sur 20 millions cette année.