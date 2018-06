LeBron James a joué avec la main droite fracturée

(Belga) La superstar de Cleveland LeBron James a révélé vendredi qu'il a joué les trois derniers matches de la finale 2018, perdue 4 à 0 face à Golden State, avec "la main droite en fait cassée".

"C'est une blessure que je me suis faite moi-même après le match N.1 (...) j'ai laissé mes émotions prendre le dessus, car on est passé près de la victoire dans ce match", a-t-il expliqué, la main droite portant pour la première fois un imposant bandage. "J'ai joué les derniers matches en ayant la main droite en fait cassée", a révélé le triple champion NBA. Il n'est pas rentré dans les détails des circonstances de cette blessure, mais selon la presse américaine, il aurait donné un coup de poing dans un tableau dans les vestiaires après le match N.1. Cleveland est passé tout près de la victoire dans le match N.1, perdu finalement en prolongation 124 à 114: J.R. Smith a eu l'occasion de donner la victoire dans les dernières secondes du temps réglementaire, mais n'a pas tenté sa chance en pensant que son équipe menait au score. James, 33 ans, disputait sa 8e finale de suite, la 9e de sa carrière, et en a perdu six. (Belga)