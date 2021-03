Législatives au Salvador: le président Bukele revendique une victoire écrasante

(Belga) Le président du Salvador Nayib Bukele revendiquait lundi une victoire écrasante aux élections législatives, prédisant une majorité qualifiée des deux-tiers pour ses partisans au Parlement.

Avec 80% des votes dépouillés, Nuevas Ideas et le parti de la Grande Alliance Nationale (Gana, centre droit), qui avait présenté M. Bukele à l'élection présidentielle en 2019, obtiennent plus de la moitié des voix, selon les résultats préliminaires communiqués par le Tribunal électoral suprême (TSE). "Nuevas Ideas + GANA auront plus de 60 députés", a prédit M. Bukele dans un tweet. "Merci au peuple salvadorien. Merci à Dieu", a-t-il ajouté. Ce n'est cependant que mardi que commencera le décompte officiel qui doit déterminer comment se répartiront les 84 sièges du Parlement unicaméral, pour savoir notamment si les partisans du président disposeront de la majorité qualifiée des deux-tiers, fixée à 56. Les résultats définitifs devraient être connus durant la semaine, voire dans les quinze jours. Les nouveaux députés ne prendront leurs fonctions que le 1er mai. Le jeune président âgé de 39 ans a clamé "victoire" dès dimanche soir sur Twitter, avec une vidéo de feux d'artifice dans la capitale San Salvador. Une telle majorité au Parlement serait une situation inédite depuis les accords de paix de 1992 qui ont mis fin à douze années de guerre civile. (Belga)